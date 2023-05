Sanremo: maggioranza assente in commissione bilancio, numero legale garantito dall’opposizione. Artioli: “Pessima figura, mi chiedo dove fossero”

“È un brutto momento amministrativo, una pessima figura della maggioranza che già ieri ha visto il numero legale mantenuto dall’opposizione in seconda commissione e che oggi non ha mandato alla prima né assessori né consiglieri”.

Con queste parole il consigliere comunale di opposizione Andrea Artioli commenta quanto accaduto in mattinata durante la riunione della prima commissione chiamata ad approvare un debito fuori bilancio relativo al noleggio dei ponteggi per alcuni lavori nella Pigna.

Durante l’illustrazione del documento da parte del dirigente il numero legale è stato mantenuto dai consiglieri di opposizione per via delle assenze tra quelli della maggioranza. Al momento del voto, però, le opposizioni non hanno partecipato e, quindi, la pratica non è stata votata per mancanza del numero legale. Un inciampo che non ferma l’iter, siccome la votazione decisiva sarà quella del consiglio, ma che ha portato a un nuovo duro confronto tra maggioranza e opposizione.

“Mi chiedo in quale altri impegni fossero tutti i commissari della maggioranza - aggiunge Artioli - dando atto che anche gli assessori non si sono degnati di essere presenti per illustrare la pratica”.