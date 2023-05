Pigna: sabato prossimo, appuntamento con le 'Giornate Europee dei Mestieri d'Arte'

Sabato 3 giugno a Pigna, dalle ore 15.00 alle ore 20.00, è in programma una giornata dedicata alla Cultura dell'Artigianato.

“L'idea è nata lo scorso anno – spiegano gli organizzatori -, prendendo spunto dalle Giornate Europee dei Mestieri d'Arte che ogni anno si svolgono in vari paesi europei: Lituania, Lettonia, Malta, Polonia, Serbia, Francia, Belgio, Italia e altri, e grazie anche all'idea, l'aiuto e la determinazione della Lettone Solvita Zarupska, che vive a Pigna.



In questi Paesi gli artigiani aprono le loro botteghe e laboratori al pubblico, a Pigna abbiamo trasformato la Giornata in Artigiani in Piazza, che con le loro creazioni , dimostrazioni e laboratori arricchiscono spazi esterni. Quindi piccola ma significativa Giornata Europea. Saranno visitabili: il Museo e i due storici forni. Il tutto si concluderà con una merenda per piccini e... grandi”.