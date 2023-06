Vallecrosia: vietata la vendita di lattine e contenitori di vetro durante la prossima 'Festa della musica'

Per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, in occasione della ‘Festa della musica’ in programma il 21 giugno prossimo, sarà vietata a Vallecrosia la vendita, per asporto o da apparecchiature automatiche, di bevande contenute in lattine, bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro, da parte degli esercenti.

Il divieto scatterà alle 18 del 21 giugno per andare avanti fino all’una di notte. Sarà vietata la consumazione e la detenzione al di fuori dei pubblici esercizi abilitati al consumo sul posto, compreso nei relativi dehors, di bevande contenute in lattine, bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro da parte del pubblico nell’area interessata dalla manifestazione e fino a metri 100 dalla stessa.

Sarà possibile la vendita per asporto di bevande in contenitori in plastica e l’utilizzo di bicchieri in carta o plastica. Previsto anche il divieto di qualsiasi tipo di petardo o materiale simile nell’area di 500 metri dai luoghi interessati dalla manifestazione.