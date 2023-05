Bordighera: buon successo di pubblico per la presentazione del libro di Lidia Poet al Bicknell (Foto)

Buon successo di pubblico, sabato scorso al Museo Bicknell di Bordighera, per la presentazione del volume Lidia Poët. Vita e battaglie della prima avvocata italiana, pioniera dell'emancipazione femminile.

Dopo i saluti di Daniela Gandolfi, curatrice del Museo Bicknell e di Jonathan Terino, pastore della Chiesa Valdese di Bordighera, Vallecrosia e Sanremo l’incontro ha visto dialogare l’autrice Cristina Ricci con Laura Amoretti, Consigliera per le Pari Opportunità della Regione Liguria e Gabriella Ballesio, Direttrice dell’Archivio della tavola Valdese. Presenti tra il pubblico i rappresentanti dell’Associazione P.E.N.E.L.O.P.E. o.d.v. Donne del Ponente per le Pari Opportunità e della sezione Ponente Ligure di Italia Nostra, Associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della nazione.

Prossimo appuntamento per gli appassionati di storia questo sabato prossimo alle 11:30 con la presentazione degli atti del convegno transfrontaliero “Riviera italiana e francese: similitudini e differenze. Una storia comparativa delle riviere italiana e francese”, novità editoriale dell’IISL, che sarà presentata alla Fiera del Libro di Imperia – Festival internazionale della cultura Mediterranea dai curatori Lorenzo Bagnoli e Alessandro Carassale. Il volume raccoglie in 340 pagine gli Atti del Convegno di Studi svoltosi a Nizza e Bordighera nell’ottobre 2019 durante il quale si è affrontato il tema dello sviluppo del turismo nella Riviera Ligure e nella vicina Costa Azzurra tra XIX e XX secolo, mettendone a confronto similitudini e differenze, analizzate da nuove prospettive e punti di vista