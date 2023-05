Sanremo: sul tetto di Santa Tecla verrà installato un impianto fotovoltaico, previsti risparmi del 50%

Il Forte di Santa Tecla, storica fortezza di Sanremo che per molti anni è stato il carcere della città dei fiori, sta modificando sempre più il suo modo di essere, diventando uno dei poli attrattivi matuziani, con una lunga serie di appuntamenti.

Sta vivendo un periodo di profonda trasformazione e, dopo i lavori presentati alcuni mesi, ora si prepara a diventare ancora più green. L’investimento è di circa tre milioni di euro, diviso in due macro lotti. Il primo per le facciate esterne e il secondo per la loro manutenzione. Nei primi anni, infatti, erano stati riscontrati problemi di infiltrazioni in particolare sul lato Nord. Contemporaneamente, con la rimozione del terreno, si vuole riportare la facciata alla situazione iniziale ma i lavori faranno in modo di garantire anche l’accesso ai diversamente abili.

Ora, però, arriva anche la notizia che il Forte, a breve, diventerà quasi autonomo sul piano energetico. Verranno infatti realizzati lavori sul tetto dove, al posto degli attuali vetri saranno installati pannelli fotovoltaici.

Questi, una volta terminato il lavoro, garantiranno circa il 50% del fabbisogno energetico della struttura, andando a diminuire i costi senza dimenticare il rispetto dell’ambiente.