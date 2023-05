Sanremo: il cordoglio del Centro Studi Musicali “Stan Kenton” per la morte di Isa Barzizza

Isa Barzizza, l’attrice sanremese che ha recitato a fianco di Macario e di Totò, è mancata ieri a Palau, in Sardegna, all’età di 93 anni. Il Centro Studi Musicali “Stan Kenton” la ricorda con particolare affetto e riconoscenza. Donna elegante, donna forte e dolce insieme, ha superato molte traversie personali nel corso della sua lunga vita, eppure ha condotto una brillante carriera nel mondo dello spettacolo: soubrette con Erminio Macario, spalla di Totò sia in teatro che al cinema, occasionalmente cantante, ha condotto un centro di doppiaggio per poi tornare al teatro negli anni della maturità dando prova di grande personalità artistica anche in ruoli drammatici.

Dall’anno 2000 era annoverata quale Membro onorario del Centro Studi Musicali insieme al quale per cinque edizioni si organizzò il Premio “Pippo Barzizza”, concorso nazionale per Arrangiatori intitolato alla memoria del padre, grande direttore d’orchestra della Rai. Insieme al fratello Renzo ha sostenuto poi molte iniziative, serate di Zazzarazzaz, conferenze, pruduzioni discografiche della Mellophonium Multimedia, i “Convegni di studi barzizziani” e, ultima in ordine di tempo, l’edizione della biografia “Pippo Barzizza, vita e opere del Re del Jazz italiano” scritta da Freddy Colt ed edita da Carocci due anni fa.

“Una grande perdita per il teatro italiano e per la cultura cittadina, lei che amava di aver debuttato al “Principe Amedeo” in piena guerra come ragazzina in uno spettacolo di varietà della “Compagnia del Maggiolino”. Si è sempre ritenuta una sanremasca - dichiarano dal Centro - il Presidente Freddy Colt e tutti i membri dello “Stan Kenton” porgono le più vive condoglianze alla figlia Carlotta, al fratello Renzo, ai congiunti Salesi e i parenti tutti”.