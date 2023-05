Educazione ambientale, Bandiera Verde alla scuola primaria di Camporosso Mare (Foto e video)

Alla scuola primaria di Camporosso Mare, questa mattina, è stata consegnata la Bandiera Verde. Un prestigioso riconoscimento che la FEE (Foundation for Environmental Education) ha assegnato alla scuola per aver realizzato un progetto di educazione ambientale sull'Oasi del Nervia.

"I bambini hanno realizzato un progetto sull'Oasi del Nervia, che è un'area naturalistica bellissima dove vivono tante specie di uccelli o sostano durante le migrazioni. Ha un'importanza sia provinciale che regionale. Questo è un programma che fa parte di Eco-Schools, promosso dalla Fee, che promuove l'educazione e sostenibilità ambientale. Un programma pensato per le scuole dove i ragazzi sono i protagonisti di questo progetto così importante realizzato con la collaborazione delle insegnanti. Un lavoro, molto bello ed educativo, apprezzato sia da grandi che da piccini" - afferma il sindaco di Camporosso Davide Gibelli - "Alla conclusione di questo percorso si ottiene un riconoscimento importante che si chiama la Bandiera Verde, che è un simbolo del lavoro svolto dai bambini in questi mesi. E' l'ottavo anno consecutivo che il comune di Camporosso ottiene questo ambito riconoscimento".

"La scuola, ma anche il comune, ha raggiunto un bel risultato. Le referenti Fee è da otto anni che vengono a consegnarci la bandiera verde. Ringrazio gli operari del comune che hanno installato le opere, che rappresentano gli animali, realizzate dai bambini" - dice il vicesindaco Fulvia Raimondo - "Oggi pomeriggio alle 17 al Centro Polivalente Giovanni Falcone verranno proiettate le slide che mostreranno il percorso che i bambini hanno fatto: da come è iniziato il progetto fino all'ottenimento della bandiera. Sarà la festa della bandiera verde. Un'occasione unica durante la quale i bambini racconteranno ai genitori quello che hanno fatto. Vi sarà poi una consegna virtuale della bandiera. Sarà un'occasione che vedrà, ancora una volta, protagonisti i bambini. L'anno prossimo puntiamo a ottenere la bandiera verde numero nove".

Alla cerimonia di consegna erano presenti il sindaco di Camporosso Davide Gibelli, il vicesindaco Fulvia Raimondo e i consiglieri comunali Sara Canale, Marco Cannataro e Francesco Cordì, il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo della Val Nervia Francesco Lettieri, le insegnanti, i bambini delle classi che hanno realizzato il progetto di educazione ambientale e le referenti Fee Albina Savastano e Marina Dri.

La Foundation for Environmental Education (Fondazione per l’Educazione Ambientale) è la più grande organizzazione mondiale no-profit di educazione ambientale, presente in 81 paesi nei cinque continenti, fondata nel 1981. E’ registrata come charity nel Regno Unito e ha sede centrale a Copenaghen in Danimarca. La FEE è riconosciuta dall’Unesco come leader mondiale nel campo dell’educazione ambientale e dell’educazione allo sviluppo sostenibile. La visione della FEE è un mondo sostenibile nel quale l’educazione crea un cambiamento positivo per lasciare in eredità alle generazioni future persone istruite e attente all’ambiente. L’obiettivo principale dei programmi FEE è, infatti, la diffusione di buone pratiche ambientali, attraverso molteplici attività di educazione, formazione e informazione per la sostenibilità. I programmi internazionali FEE hanno il supporto e la partecipazione di due agenzie dell’ONU: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) con cui la FEE ha sottoscritto un Protocollo d’intesa di partnership globale. La FEE Italia, gestisce, dal 1987, a livello nazionale i Programmi: Bandiera Blu, Eco-Schools, Green Key, Spighe Verdi, Young Reporters for the Environment e Learning About Forests.