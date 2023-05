Sanremo: incendio sulla strada per Poggio, fiamme vicino alle serre (foto)

Incendio a bordo carreggiata sulla strada per Poggio. Le fiamme, divampate nel primo pomeriggio, si sono pericolosamente avvicinate a una serra ed è stato necessario il pronto intervento dei Vigili del Fuoco per scongiurare gravi danni.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Sanremo e i Carabinieri Forestali per i rilievi utili a comprendere l'origine del rogo.