Ventimiglia: al Teatro Romano lo spettacolo “Mondo 2030 in song” della scuola primaria di Nervia

È andata in scena ieri sera al Teatro Romano di Ventimiglia la rappresentazione della scuola primaria di Nervia “Mondo 2030 in song”, spettacolo di musica e danza, incentrato sulle tematiche dell’Agenda ONU 2030.

La serata ha avuto inizio con la presentazione di tre brani: “Mondo” di Cesare Cremonini che racchiude, nel suo testo, l’idea del mondo che ci piace; “Vita meravigliosa” di Diodato, un tributo alla vita dolorosa sì, ma sempre seducente e miracolosa; “Il mondo che vorrei” di Laura Pausini scritto a favore dell’Unicef. “In questo periodo, nel quale la guerra in Ucraina torna a mostrarsi immagini di sofferenza e dolore, è bello sognare un mondo in cui riconoscerci fratelli” dichiarano gli organizzatori dell'evento.

L’esecuzione del quarto brano in scaletta, “Esseri umani” di Marco Mengoni, è stato accompagnato, esprimendosi con il linguaggio dei segni, da una rappresentanza della classe 2ª S coordinata dalla professoressa Giulia Modena del Liceo Linguistico di Ventimiglia. “Gli uomini non cambiano” di Mia Martini, che racconta, con un testo forte, il difficile rapporto uomo-donna, è stato danzato dall’ex allieva Matilde Bruno del Centro Studio Danza di Giulia Belfi. A seguire, i bambini hanno eseguito in coro i brani “Fiori di Chernobyl” di Mr. Rain, una canzone che parla di rinascita e speranza, “Tango” di Tananai, incentrato sull’amore e sulla sua potenza, che potremmo leggere in molteplici modi ma che, in realtà, ci pone immediatamente di fronte al tema della guerra, e “Supereroi” di Mr Rain, un invito a guardare dentro di noi e a non avere paura di chiedere aiuto.



A conclusione della serata i bambini hanno prima cantato e poi danzato sulle note di “Heal the world” di Michael Jackson, un brano che ci sprona non tanto, o non soltanto, a guarire il mondo dalle sue ferite, ma a prendercene cura, amorevolmente, con gesti di quotidiana attenzione alla realtà che ci circonda e alle persone che incontriamo.