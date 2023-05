Sanremo: restyling dei chioschi noleggio sulla ciclabile, il Comune lavora alla proposta dei privati

Non solo manutenzione e sicurezza, la pista ciclabile ha bisogno anche di interventi per migliorarne l’estetica. La proposta, in questo caso, arriva dai privati e, nello specifico, da chi gestisce i punti per il noleggio delle biciclette.

E proprio dal privato a marzo è arrivata a Palazzo Bellevue la proposta di finanza di progetto per la riqualificazione dei chioschi, idea alla quale il Comune ha dato seguito proprio nei giorni scorsi.

Gli uffici municipali hanno avvisto la sostituzione del gruppo di lavoro che si prenderà cura del progetto. Sul documento si legge che in Comune c’è “carenza di organico di personale specializzato” e, quindi, il team di supporto al Rup sarà composto dall’avvocato Armando Genovese, dal dott. Vittorio Squizzato e dal geometra Tiziana Frixione.

In questo modo il Comune potrà valutare la proposta dei privati ed eventualmente dare seguito all’idea per un restyling dei punti di noleggio.