Iniziati i lavori per la riapertura dell'Alta Via del Sale: negli ultimi anni crescita esponenziale dei transiti (Foto)

Il Comune di Limone Piemonte ha da poco iniziato i lavori di ripristino dell’Alta via del Sale nel tratto che va dal Colle di Tenda al Don Barbera, competenza dei comuni di Limone, Tenda e La Brigue.

Gli interventi prevedono lo sgombero neve, la rimozione di piccoli scivolamenti di terra, l’installazione dell’apposita segnaletica di sicurezza e il sopralluogo finale per la verifica dell’agibilità in vista dell’apertura per la stagione 2023. Nei prossimi giorni sarà comunicata la data di apertura per la stagione estiva imminente.

L’Alta Via del Sale è una spettacolare strada bianca ex-militare che collega le Alpi piemontesi e francesi al Mar Ligure w si snoda tra i 1800 e i 2100 metri di quota lungo lo spartiacque alpino principale presso il confine italo-francese, attraversando a mezzacosta, valichi alpini, tornanti e passaggi arditi.

Il tracciato, interamente sterrato, collega in quota Limone Piemonte e Monesi di Triora per una lunghezza totale di circa 30 km. Il transito è aperto nei mesi estivi, dopo lo scioglimento delle nevi, ed in autunno a pedoni, ciclisti e mezzi a motore (ad eccezione di alcuni giorni della settimana in cui la Via del Sale è riservata a soli pedoni e ciclisti).

Negli ultimi anni sono stati 40.553 gli ingressi complessivi sullo sterrato della ‘Via del Sale’, soprattutto per gli appassionati di moto, transitati in circa 22mila unità, seguiti dalle auto (13.500) e dalle bici (4.800) oltre a 69 ‘quad’. Il 62% del totale ingressi è avvenuto da Limone mentre, da Monesi il restante 38%. Importante la crescita dei passaggi, visto che nel 2019 sono stati 7.589, seguiti dal 2020 con 9.477, nel 2021 con 9.773 e l’exploit nel 2022 con 13.714, ovvero l’81% in più del 2019.

Il dettaglio del 2022 per gli ingressi da Monesi ha visto 2.067 passagi di moto, 1.217 di auto e 1.769 di biciclette per un totale di 5.053 compresi 69 quad. Gli ingressi sono in aumento rispetto al 2021 quando furono 3.898, al 2020 con 3.604 e al 2019 con 3.033.