Ventimiglia: scritte offensive contro il candidato sindaco Di Muro, La Talpa e l'Orologio "La frontiera uccide"

"L’amministrazione pulirà quelle scritte, ma non si può fare nulla per pulire le mani insozzate di chi ha provocato le 42 morti avvenute in frontiera. La polizia continuerà a mostrare i muscoli, a levare i bastoni ed alzare la voce per coprire le grida dei ragazzi che sbatte al muro e schiaccia a terra, ma noi non smetteremo di voler essere sabbia nell'ingranaggio".



È la dura presa di posizione del del Centro Sociale La Talpa e l'Orologio di Imperia in merito alle scritte offensive sul point del candidato sindaco a Ventimiglia, Flavio Di Muro. L'atto vandalico è scattato durante un corteo No Borders ed il protagonista denunciato dalla Polizia è un 29enne straniero attivista del movimento.

"Lo diremo ancora, lo scriveremo di nuovo: la frontiera uccide. Perché deve essere detto. Va detto che queste ultime misure in tema di migrazione non ridurranno il numero delle persone in transito, ma anzi raddoppieranno il numero di quelle considerate irregolari, da schiacciare in regimi di sfruttamento o da abbandonare a loro stesse sotto i ponti delle città di confine. - proseguono da La Talpa e l'Orologio -

Va detto che chi in quelle città di confine ci vive da sempre, non vedrà migliorare la propria quotidianità, non vedrà aumentare le proprie possibilità di accedere ai servizi né quelle di abitare spazi di qualità. Si troverà piuttosto circondata da ulteriore desolazione, ancora più isolata una volta che tornerà a non essere più argomento di cronaca, voce di propaganda".

"Poiché il confine è strumento che genera ricchezza per chi lo controlla, bisognerebbe interrogarsi sulle responsabilità che i governi italiani ed europei degli ultimi decenni hanno avuto e hanno nel determinare i flussi migratori quando -nel nome di interessi e profitto- vendono armi, finanziano conflitti e appoggiano occupazioni di interi territori. - aggiungono - Invece di incoraggiare altri interventi repressivi, piuttosto che costruire nuove galere e finanziare costosi apparati militari e di polizia, risorse e finanziamenti andrebbero spesi in quelle porzioni di mondo ormai rese inospitali dallo sfruttamento intensivo delle terre, dallo sciacallaggio delle risorse e dal cambiamento climatico costringendo molte persone ad abbandonarle sperando di trovare altrove un posto in cui vivere".