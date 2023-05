Presentato il palinsesto delle Rievocazioni Storiche Liguri, 12 mesi di Festival e iniziative da Ponente a Levante

Le associazioni e gruppi di rievocazione storica liguri hanno presentato oggi, presso la Sala Trasparenza della Regione Liguria, il palinsesto delle rievocazioni storiche e festival previste nei prossimi mesi del 2023. Il calendario include eventi che vanno dalle rievocazioni romane a quelle medievali, rinascimentali, barocche, risorgimentali, oltre a festival e giornate rievocative, coinvolgendo tutto il territorio della Liguria da Ponente e Levante per tutti i mesi dell’anno.



«Le rievocazioni storiche sono un patrimonio prezioso per la cultura ligure, in grado di far conoscere al grande pubblico la storia e le tradizioni del nostro territorio e arricchire l’offerta culturale con rappresentazioni che si basano su un attento studio del passato – commenta il presidente della Regione Liguria – Una risorsa preziosa, portata avanti da tanti appassionati e volontari, che gioca un ruolo anche nella promozione turistica, visto l’alto tasso di fascino e spettacolarità che trasmettono e la capacità di far scoprire, oltre alle località più affermate, anche gli angoli più inediti della Liguria».



Tanti i gruppi, le associazioni, le Pro Loco e i rappresentanti delle amministrazioni comunali che hanno preso parte alla presentazione, da Sarzana a Ventimiglia, ognuno pronto a far conoscere le caratteristiche e la storia delle loro rievocazioni storiche.



«Negli ultimi anni abbiamo visto crescere uno dei fenomeni turistici di maggior successo, il cosiddetto “Turismo esperienziale e della memoria”, con attività che mettono al centro del viaggio il viaggiatore stesso, le sue passioni e la sua voglia di scoperta. Il patrimonio culturale, che è un costo per la comunità se adeguatamente tutelato e valorizzato, si trasforma in una risorsa unica, capace di portare ricchezza ed avere ricadute benefiche sul territorio, diventando volano per la riqualificazione e la promozione. l turismo della memoria per definizione è dunque un rito collettivo di conoscenza del passato e di costruzione dell'identità di un territorio – commentano i rappresentanti delle associazioni che hanno preso parte alla presentazione -. Da tempo il turista non cerca più le grandi mete ma il contatto con le realtà locali spesso fuori dai più battuti circuiti turistici, preferendo iniziative ed esperienze diverse da quelle museali o archeologiche più classiche. Raccontiamo il nostro territorio attraverso la commemorazione di grandi eventi storici, siano essi battaglie o matrimoni o celebrazioni religiose o altro, attraverso i profumi e i sapori della nostra cucina, o alle arie musicali che narrano antiche leggende, ai giochi della tradizione che affondano le loro radici nell’antichità: tutto questo è riscoprire la propria civiltà e le proprie tradizioni, è ritrovare i nostri avi».



Sono oltre venti le rievocazioni e i festival storici in calendario in Liguria, di cui 18 concentrate nel periodo estivo. Il primo appuntamento in programma per la bella stagione è la Festa Medievale di Rocchetta Cairo, dal 26 al 28 maggio; in questi giorni la kermesse è tra i protagonisti del maxischermo luminoso installato sulla facciata del Palazzo della Regione, che tutte le sere si accende per promuovere gli eventi i concerti e le manifestazioni in programma in Liguria.



Di seguito, il calendario 2023



1. San Bartolomeo al Mare - Festa Romana della Candelora - 2/3 febbraio

2. Taggia - Festa Patronale - 24/26 Febbraio2023

3. Sacramentum Legionis - Festa Romana a Genova - 2 aprile 2023

4. San Giorgio – Sarzana -Torrione Genovese – 23 Aprile

5. Rocchetta Cairo - Festa Medievale - 26/28 Maggio 2023

6. Festa Romana di Luni –3 / 4 Giugno 2023

7. Il ritorno dei Doria - 3 Giugno- Loano

8. Al Castello del Re - Campo Ligure – 24/25 Giugno 2023

9. Ferrania (Cairo Montenotte) - Festa Medievale - 29 Giugno - 2 Luglio

10. Casella - Corte Fieschi - 25° Rievocazione Storica - 8 Luglio

11. Palio di Albenga - 20/24 Luglio 2023

12. Carnevaloa – 22 Luglio – Loano

13. Santo Stefano Magra – 28/30 Luglio 2023

14. Il Ritorno del Fiesco – 30 Luglio - Torriglia

15. Agosto Medievale - Ventimiglia - 29 Luglio/ 7 Agosto 2023

16. Festa di Cairo Montenotte – 5/10 Agosto 2023

17. Loano - Festa delle Basue - 13 agosto 2023

18. Torta dei Fieschi – Cogorno e Lavagna - 13/14 Agosto 2023

19. Strigora - Triora- 20 Agosto 2023

20. Viaggio nel Medioevo - Finalborgo - 24/27 Agosto 2023

21. Diano Castello -2 Settembre 2023

22. Medioevo al Castello - Noli - 16/17 Settembre 2023

23. Sarzana senza Tempo - La guerra di Serrezzana – 7/8 Ottobre 2023

24. Cogoleto ai tempi di Colombo – 7 Ottobre

25. Strigora - Triora- Halloween 31 Ottobre 2023