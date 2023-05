“Cinema per la Scuola”, studenti del liceo Cassini di Sanremo a Cannes

Oggi gli studenti del liceo Cassini di Sanremo che partecipano al progetto “Cinema per la Scuola”, insieme ad altri alunni del progetto “C&B cinema in lingua”, hanno partecipato come giovani giurati alla 76esima edizione del festival del cinema di Cannes nella sezione “Ècrans Juoniores” 2023.

In particolare, hanno assistito alla proiezione di due film in concorso: “Fifì” di Jeanne Aslan e Paul Saintillian e “Camila sortira ce soir” e sono stati chiamati a dare una votazione in merito a ritmo, fotografia e sceneggiatura.

Esperienza emozionante in una Cannes in festa, mondana e ricca di memorie retrospettive che hanno fatto la storia del cinema. L’esperienza si è mostrata positiva perché ha permesso ai ragazzi concretamente di avvicinarsi al mondo del cinema, e sulla scorta di quando hanno teorizzato nei mesi scorsi, di apprezzarne la complessità. Sono ansiosi di poter vedere in sala gli altri film in concorso, intanto hanno approfittato per fare alcune foto sul red carpet.