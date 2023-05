Cambio della guardia per il Servizio Civile con il Comune di Taggia, 8 volontari per nido, anziani e territorio

Passaggio di consegne per i ragazzi del Servizio Civile di Taggia. Otto i giovani volontari che hanno risposto alla chiamata del Comune. Come da tradizione per il cambio della guardia erano presenti i ragazzi che hanno terminato l'esperienza. Insieme a loro c'erano anche gli assessori Laura Cane e Manuel Fichera.

Per l’anno 2023 l’Ufficio Servizi Sociali ha attivato due progetti destinati a un totale di otto operatori volontari. Il primo progetto coinvolgerà due ragazzi nelle attività collegate ai due servizi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale (Nido d’infanzia Girotondo e servizio domiciliare Le Bollicine); il secondo progetto sarà dedicato invece all’attività con gli anziani: due operatori si concentreranno in particolare sull’assistenza e l’animazione, mentre altri due volontari si occuperanno di servizi legati anche al territorio e alla cultura. Il Comune di Taggia nell’ottica dell’inclusione, ha inoltre messo a disposizione due posti per ragazzi con disabilità.



“Sono felice, metteteci tanto del vostro affinché usciate di qua con una concezione diversa delle vostre potenzialità e quindi da ragazzi alla prima esperienza diventiate uomini e donne pronti al mondo del lavoro e della vita” - ha detto l’assessore Manuel Fichera.