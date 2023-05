Sanremo: feste al parco di Villa del Sole, strada Peiranze bloccata e immondizia abbandonata

Un nostro lettore di Sanremo, M.A., ci ha scritto per tornare sulle feste per i bambini organizzate al parco Villa del Sole, soprattutto nei weekend:

“Niente di male specialmente se per i bambini, ma il punto è che, durante le feste, strada Peiranze è impercorribile per le auto in sosta ovunque ed il dopo festa si presenta tragico in termini di sporcizia e rifiuti abbandonati. A volte le persone più civili raccolgono il tutto in sacchi neri ma li lasciano in prossimità dei cestini. Piove tira vento o splende il sole e questi non vengono rimossi fino a quando qualcuno non segnala ad Amaie Energia di intervenire, visto che non c'è un servizio periodico di raccolta. Siamo così alle solite con sporcizia e miasmi, nonché gabbiani e qualche topo. Abbiamo anche chiesto di instaurare un passaggio settimanale ma… nulla”.