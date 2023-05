Sanremo: al 'Borea', in arrivo nuova risonanza magnetica acquistata coi fondi PNRR

Stamane nel posteggio interno dell'ospedale “Borea” di Sanremo ha fatto la sua comparsa un mezzo mobile per effettuare risonanze magnetiche. Detta apparecchiatura è propedeutica ai lavori per la sostituzione della Risonanza Magnetica della Radiologia del medesimo presidio ospedaliero, per un investimento complessivo superiore al milione di euro, tramite fondi PNRR. L'ubicazione del mezzo mobile, rappresenta la volontà di non rallentare l'esecuzione delle prestazioni di Risonanza Magnetica del presidio ospedaliero di Sanremo. La fornitura della nuova diagnostica, affidata attraverso convenzione Consip, garantirà al presidio degli esami dalle prestazioni avanzate, con un incremento significativo in termini di diagnosi della qualità di immagine ed un ampliamento degli strumenti software di analisi dei dati.

La sostituzione dell'impianto comporterà la realizzazione di opere edili ed impiantistiche necessarie alla nuova diagnostica, tra cui la creazione di un varco nella parete perimetrale della Radiologia, affiancandosi proprio nell'area parcheggio dipendenti. Attraverso tale apertura avverranno la rimozione del vecchio impianto e l'inserimento del nuovo, realizzabile, per peso e dimensioni del magnete, solo attraverso gru. Considerata la morfologia del presidio sanremese, la necessità di garantire percorsi per i pazienti, sia esterni sia ricoverati, l'unica zona eleggibile, tale da garantire efficienza e sicurezza, è proprio l'area del parcheggio dipendenti.