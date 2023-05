Ventimiglia verso il ballottaggio, Sismondini: "La sfida è tra due persone, non tiriamo in ballo i partiti nazionali" (Foto e video)

“Siamo riusciti ad arrivare al ballottaggio. Oggi la sfida è tra due persone: Gabriele Sismondini e Flavio Di Muro, non tiriamo in ballo i partiti nazionali, non serve“ - dice il candidato sindaco di Ventimiglia Gabriele Sismondini, che sfiderà al ballottaggio delle elezioni amministrative l’avversario Flavio Di Muro, candidato sindaco del centrodestra unito - "Noi vogliamo parlare dei problemi della città, come l’immigrazione e l’igiene urbana. Dovrà tornare un campo di transito per dare un’assistenza umanitaria primaria ai migranti anche per contribuire a diminuire la criminalità. Inoltre, abbiamo garantito che nel primo anno riusciremo a raggiungere le giuste percentuali di raccolta differenziata perché lo dobbiamo alla città. Noi abbiamo persone ricche di competenze che conoscono la città e sanno, insieme a me, come poter affrontare tutti i problemi".

“Sicuramente Roberto Parodi ha colto la palla al balzo per poter entrare in consiglio comunale appoggiando Flavio Di Muro. Da parte della mia coalizione ci sarà comunque massima apertura e massima sensibilità verso i problemi dei frontalieri, che sono una categoria importantissima da tutelare“ - sottolinea Sismondini commentando la scelta del candidato sindaco e segretario dei Frontalieri Autonomi Intemeli Roberto Parodi di appoggiare Flavio Di Muro.

“Il Partito Democratico ha deciso di appoggiare la mia candidatura insieme ad altre tre liste civiche perché noi abbiamo deciso insieme di costruire questo progetto. La collaborazione e il rapporto con il Partito Democratico nascono da lontano, da una collaborazione in consiglio comunale. Il dialogo esiste da tanto e poi è stato coltivato fino ad arrivare a voler fare qualcosa insieme. Abbiamo preparato un programma molto serio, fattibile e realizzabile. Ringrazio le forze di centro sinistra e del Pd che hanno deciso di abbracciare il nostro progetto civico“ - conclude Sismondini in corsa al ballottaggio con le liste Sismondini Sindaco, Ventimiglia Riparte Sismondini Sindaco, Partito Democratico e Ventimiglia è in Movimento.