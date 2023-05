Sanremo: secondo tratto di via Margotti disastrato, interpellanza del consigliere Luca Lombardi

Il consigliere comunale di opposizione a Sanremo, Luca Lombardi (Fratelli d’Italia), dopo le diverse segnalazioni da parte dei residenti sulle condizioni disastrate del manto stradale di via Margotti (secondo tratto), causate dalle radici che sollevano l’asfalto e la pavimentazione dei marciapiedi, ha inviato una interpellanza al Sindaco di Sanremo.

“Si tratta di una situazione – evidenzia Lombardi - che crea non poche difficoltà a motocicli, pedoni e a coloro che sono costretti a deambulare con la carrozzina. A ridosso della scuola media c’è anche un parco giochi molto utilizzato e frequentato dai bambini del quartiere e, a metà della via, è collocata la Chiesa del quartiere che giornalmente vede molti fedeli di tutte le età, senza dimenticare che al termine della via ci sono due istituti scolastici”.

“L’incuria del manto stradale – prosegue Lombardi - è notevolmente accentuata dalle piogge che contribuiscono a peggiorare lo stato delle buche e degli avvallamenti già presenti e sintomo di una manutenzione ordinaria spesso affrettata e non eseguita a regola d’arte”.

Visto che il manto stradale sconnesso e dissestato moltiplica il rischio di incidenti stradali con la conseguenza che il Comune venga esposto a possibili richieste economiche risarcitorie da parte di cittadini e che il comune stesso era intervenuto con un primo lotto di lavori fino alla prima curva di via Margotti senza però poi procedere con l’intervento completo su tutta la strada fino alla scuola Media Dante Alighieri, Lombardi chiede al primo cittadino e all’Amministrazione se intendono continuare l’intervento di rifacimento del manto stradale nel secondo tratto, se vi sia già la copertura economica e quali le tempistiche sono previste. Contestualmente ha anche chiesto se il comune interverrà sulla manutenzione del verde pubblico all’interno del parco giochi.