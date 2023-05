Elezioni Ventimiglia, nuovo appello al voto di Flavio Di Muro: “Siamo ad un passo da uno storico risultato” (video)

“Ventimiglia merita di tornare grande, per questo serve un voto, il tuo” è l’appello lanciato, con un video sui social, dal candidato sindaco del centrodestra unito, appoggiato anche dai 'Frontalieri' Flavio Di Muro.

“Non lasciarti sconfiggere dall’immobilismo, dal ‘tanto non cambierà mai niente’. Ventimiglia ha bisogno di essere amministrata da una squadra che sia unita, coerente e competente. C’è bisogno di una sinergia con regione e governo per risolvere i grandi problemi della città e per saper cogliere le occasioni di sviluppo. Io sono pronto e ci credo: al ballottaggio del 28 e 29 maggio vota per la tua città, vota Flavio Di Muro Sindaco!”.