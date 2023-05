Bajardo: la tradizionale festa Ra Barca di domenica prossima ‘scortata’ dagli Alfieri

Il prossimo 28 maggio, Domenica di Pentecoste, si celebra a Bajardo la secolare ‘Festa Ra Barca’, secondo un antichissimo rituale a cui si è sovrapposta nei secoli una leggenda di sapore medioevale.

"L’innalzamento dell’Albero in piazza, il girotondo con le tradizionali nenie cantate in dialetto antico saranno preceduti da un corteo storico a cui parteciperanno per il secondo anno gli ‘Alfieri di Castel Bajardo’ con i loro mantelli e le loro particolari uniformi. Insieme a loro ci saranno anche le ‘Damigelle’ e i primi ‘Alfieri Onorari’ che saranno nominati in mattinata nel corso di una breve cerimonia che si terrà nella chiesetta di San Rocco alla presenza del Sindaco Remo Moraglia.

Durante la sfilata pomeridiana gli Alfieri e le Damigelle saranno guidati dall’Alfiere Maggiore Freddy Colt, mentre il vessillifero porterà la bandiera comunale. Il piccolo drappello assisterà poi all’innalzamento dell’Albero e alle successive fasi della Festa che saranno illustrate dall’operatore culturale Mauro Laura".