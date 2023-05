Diano Marina: a partire dal 23 maggio, per due settimane, viabilità modificata su Viale Torino

A causa del cantiere istituito da Rivieracqua a Diano Marina, all'altezza dell'ex tratto ferroviario, su parte della Via Torino sarà instituito un divieto di transito (a partire dall'Hotel Teresa) con autorizzazione alla circolazione, in senso alternato di marcia, ai soli aventi diritto (residenti, proprietari di garage e clienti delle strutture ricettive). Garantito comunque il transito pedonale. Viale Torino sarà interrotta definitivamente nel tratto finale in direzione ponente.

Consentito l'accesso veicolare in doppio senso alternato di marcia anche per gli aventi diritto che, da via Sant'Elmo dovranno ricoverare i veicoli in spazi privati nel tratto iniziale del viale Torino lato ponente.