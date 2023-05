Bordighera: decisione unanime, tutto il ricavato della 'Marcia delle Palme' andrà all'Emilia Romagna

I direttivi delle associazioni ‘Risveglio Bordigotto’ e ‘Bordighera Bene Comune’ hanno deciso di cambiare la destinazione dei ricavi della ‘Marcia delle Palme’, in programma domani.

La decisione è stata unanime: il ricavato verrà donato a favore della popolazione dell’Emilia Romagna, che in queste ore sta lottando contro il disastro naturale che ha distrutto intere città e messo in ginocchio migliaia di persone. Le previsioni meteo prevedono un miglioramento delle condizioni per la giornata di domani, e la manifestazione è stata confermata.

L’Appuntamento è previsto per le iscrizioni dalle 7.30 fino alle 9.30 sul Capo di Bordighera Alta, quando verrà dato il via. Al termine il ritrovo sarà sempre sul Capo per le tradizionali premiazioni effettuate dai presidenti delle due associazioni. Confermati anche i vari punti ristoro durante il cammino.

Da quest’anno c’è anche la possibilità di iscriversi online per saltare la fila e passare subito al ritiro del cartellino di partecipazione: iscrizioni su www.marciadellepalme.it. Ad ogni iscritto verrà consegnata una sacca zaino ricordo.

Il percorso sarà quello originale, che ha reso celebre la manifestazione in tutta la provincia: partenza dal piazzale del Capo a Bordighera Alta e percorso che attraversa Sasso, Madonna della Neve, Vallebona e Borghetto San Nicolò, con l’arrivo previsto nuovamente sul Capo, per un totale di circa 15 chilometri.