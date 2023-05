Sanremo: sabato 27 maggio alla Villa Nobel un convegno sul sovrappeso organizzato dal Prof. Trapani

Il Prof. Gianfranco Trapani, anche su richiesta dei suoi pazienti, ha organizzato con il centro studi ‘Alfred Nobel’ un convegno aperto e gratuito per le famiglie e le persone interessate alla prevenzione del sovrappeso e dei disturbi correlati, come quelli per il sonno, diabete, ipertensione, obesità e cancro. L’appuntamento è per le 9.30 di sabato 27 maggio. “Sono problemi – evidenzia il Prof. Trapani - sui quali la prevenzione può fare moltissimo e le persone sono molto interessate”.

Perché questo Convegno? In Italia il 12,3% dei bambini è obeso, mentre il 23,6% è in sovrappeso: più di un bambino su tre, quindi, ha un peso superiore a quello che dovrebbe avere per la sua età. L'obesità, e le malattie metaboliche associate come il diabete mellito di tipo 2 e la Sindrome metabolica, iniziano nella prima fase della vita, in età pediatrica e continuano in età adulta associate spesso a disturbi del sonno, sono accompagnate da apnee notturne, stanchezza diurna e negli adulti sonnolenza diurna, disturbi della memoria e insonnia cronica. Inoltre si associa anche una risposta infiammatoria cronica di basso grado.

Le cellule del tessuto adiposo producono numerose sostanze coinvolte nelle vie dell'infiammazione. Questa condizione di infiammazione subacuta e cronica del soggetto sovrappeso ed obeso predispone all'insorgenza di malattie croniche dette non trasmissibili come abbiamo indicato sopra, fino al cancro. Il convegno vuole intervenire per fornire ai genitori gli strumenti per comprendere questa situazione ed evitare condizioni che danneggiano le aspettative di vita sana dei bambini e degli adulti e prevenire malattie molto gravi.