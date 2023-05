Sanremo: al 'Whisky a go go' la mostra dell'artista Milly Miola

L’artista Milly Miola espone le sue opere a Sanremo in via Matteotti, 230 presso i locali dell’Ariston (Whisky a go go - WAGG Contemporaneart) dal 20 maggio al 4 giugno, tutti i giorni dalle 16 alle 20.

Signora della luce e del colore. Interprete di una realtà che trasforma poeticamente in sintesi gioiosa, festosa, solare. Instancabile poliedrica narratrice della bellezza e della gioia di vivere. Ispiratrice di pura e benefica energia vitale. “Possedere una sua opera è come riempire una parete della propria anima di poesia, luce e gaiezza”.