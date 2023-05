Pubblicazioni, foto e libri: tuffo nella storia a Bordighera con la mostra dell'Anpi-Ucd (Foto e video)

Una mostra incentrata su varie pubblicazioni attinenti alla Giornata della Liberazione ha suscitato l’interesse di molte persone. E' stata allestita, in occasione della celebrazione del 25 Aprile, nella sede dell'ANPI-UCD in via al Mercato a Bordighera fino al 7 maggio, tutti i giorni, compresi i festivi.

Un tuffo nel passato e nella storia, anche locale, attraverso pubblicazioni, foto, articoli di giornali e libri. “In occasione delle celebrazioni del 25 Aprile non potevamo non ricordare questo avvenimento che ha segnato e ha riportato la libertà al nostro paese” - dice il presidente di Ucd e Anpi Bordighera Giorgio Loreti - ”Come Anpi raccogliamo l’eredità morale dei partigiani che hanno combattuto per la libertà e, perciò, non potevamo non ricordare un incredibile avvenimento che ha segnato la fine della guerra e il ritorno della pace. Anche i bambini, che ora sono anziani, ricordano quel giorno di grande felicità. Un avvenimento che è giunto anche grazie al contributo popolare, cioè grazie ai partigiani che hanno riscattato idealmente e moralmente il popolo italiano che aveva subito vent’anni di dittatura fascista”.

All’inaugurazione della mostra è stato anche proiettato il documentario di Salvatore Vento "Luciano Bolis, dalla Resistenza all'Europa" che ricostruisce la storia del partigiano Luciano Bolis (1918-1993). “Quest'anno c’è stata maggiore partecipazione popolare rispetto agli altri anni” - fa sapere Giorgio Loreti - “E’ un episodio che fa parte della cultura popolare dei cittadini italiani”.