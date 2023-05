Diano Marina: sbarca nel golfo L’Educamp Coni, nella seconda metà di giugno con una decina di associazioni locali

Arriva anche nel golfo dianese l’Educamp del CONI, tante attività sportive, ludiche e laboratori per bambini e ragazzi. Un’esperienza unica di crescita e divertimento, affidata alle mani esperte di istruttori federali per ogni disciplina sportiva. Tantissime le attività proposte tra cui pallavolo, vela, karate, basket, ginnastica artistica, visite ai musei della zona, teatro e gioco sport in inglese.

Non solo sport, dunque, ma anche gioco ed esperienze formative, in un programma molto vario che coinvolgerà una decina di associazioni sportive e culturali del territorio che dal 19 al 30 giugno daranno vita a questo format CONI che già ha riscosso tanto successo a livello nazionale e locale.

Così Alessandro Zunino, delegato CONI provinciale Imperia: “Ormai è da qualche anno che stavo provando a far partire questo progetto anche nel golfo dianese, nelle ultime primavere ho prima studiato il terreno e poi seminato, finalmente nel 2023 si sono realizzate le condizioni per l’edizione 0. Un plauso alle associazioni sportive coinvolte, dall’organizzatrice Golfo di Diana Volley alle due capofila DKD Karate e Club del Mare fino a tutte le altre. Non sarà una partenza facile ma la bontà del format, nato in seno al CONI Imperia per poi svilupparsi in tutta Italia come progetto nazionale, unita alla serietà e professionalità dei soggetti coinvolti direttamente nell’organizzazione, Franca Abbo (Referente tecnica provinciale CONI), Erica Marzo (Fiduciaria locale CONI) e Andrea Di Latte (Responsabile organizzativo del Comitato Regionale Liguria FIJLKAM) crea le prospettive perché anche in questo territorio possa essere apprezzato e cresca diventando il punto di riferimento per i campi estivi sportivo-educativi".

"Se l’elemento caratterizzante è la multidisciplinarietà sportiva (bambini e ragazzi possono provare molti sport durante la settimana) - termina - quello distintivo è l’alto livello di preparazione di organizzatori ed educatori sportivi (laureati in scienze motorie o tecnici federali) completati dalle attività educative accessorie. L’Educamp di Diano Marina va ad aggiungersi agli altri presenti in tutta la Provincia: Ventimiglia, Bordighera, Sanremo, Taggia, i due di Imperia e quello di Pieve di Teco, tutte realtà ormai consolidatesi, riconosciute dalle Istituzioni Locali ma soprattutto apprezzate dalle famiglie”.