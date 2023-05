Diano Castello: ‘Dolore sotto chiave’ di Eduardo de Filippo in scena al Teatro Concordia

Sabato 27 maggio alle ore 20.45 e domenica 28 maggio alle ore 18.00 riapre il Teatro Concordia di Diano Castello con lo spettacolo ‘Dolore sotto chiave’ di Eduardo de Filippo, messo in scena dall’Associazione Non Profit ABRACADABRA di Imperia.

Nato come radiodramma nel 1958, il testo venne portato in scena per la prima volta nel 1964, con la regia dell’autore, per la riapertura del Teatro San Ferdinando di Napoli.

‘Dolore sotto chiave’ è un testo dagli echi pirandelliani che affronta il tema della morte e, attraverso una girandola di situazioni grottesche, grazie alla maestria della penna di un grande autore, alterna energia, dramma, comicità e poesia.

La messa in scena che animerà il palco del Teatro Concordia, per la regia del presidente di ABRACADABRA – FITA Vittorio Capotorto (allievo di De Filippo), ha unito in un lavoro corale elementi di compagnie diverse del territorio. Sono infatti coinvolti, oltre agli attori ‘scoperti’ da Capotorto, Silvano Laureri e Liuba Kopyssova.

Info-prenotazioni: Maureen Gonzalez – 375-5945573



