Sanremo: la risposta di Fratelli d'Italia al sindaco Biancheri "Nessuno del nostro partito nella sua maggioranza"

“Fratelli d’Italia non solo non esprime alcun esponente nella attuale maggioranza a Sanremo, ma è con convinzione all’opposizione di un Sindaco eletto con i voti del Partito Democratico, che ancora oggi, pur svuotato dei suoi esponenti, appoggia Alberto Biancheri”. Intervengono in questo modo Fabrizio Cravero ed Antonino Consiglio, rispettivamente portavoce provinciale e coordinatore sanremese del partito di Giorgia Meloni, in risposta alle dichiarazioni rilasciate dal primo cittadino matuziano (QUI), nel corso della ‘Maratona elettorale’ di Sanremo News, lunedì scorso.

“Comprendiamo anche che lo stesso – proseguono - pensi al futuro che inevitabilmente sarà senza di lui come Sindaco e capiamo anche la voglia di benedire il futuro candidato alla corsa di primo cittadino, ma cedere a queste inesattezze, forse dovute ad un tentativo di confondere gli elettori, è certamente sintomo di voler cambiare rotta, quando pare tuttavia troppo tardi. Nelle sue liste e nel suo consiglio e nella sua giunta non ci sono mai stati iscritti a Fdi. Forse qualche ex iscritto, ma trattandosi di ex non si può dichiarare che nella sua maggioranza ci siano nostri iscritti”.

“Il discorso, ad ogni modo, pare confuso in quanto – terminano Cravero e Consiglio - Alberto Biancheri prima afferma di pensare a un progetto civico e poi esalta il risultato del candidato Sismondini a Ventimiglia, paragonandolo al suo del 2014. Ebbene sì in tutte e due i casi si tratta di risultati fondati sul valore elettorale del Pd. A Sanremo 9 anni fa e a Ventimiglia oggi, dove però ricordiamo il centrodestra si presenta, compatto, al ballottaggio in vantaggio di parecchi punti e toccherà agli elettori di Ventimiglia decidere se essere amministrati dal ‘nuovo’ Pd di Elly Schlein o come crediamo e auspichiamo dal centrodestra a guida nazionale del Presidente Meloni”.