Taggia, i dieci anni di Conio tra grandi opere, scelte difficili e un'eredità ancora da completare: il sindaco prepara l'ultimo capitolo

Dieci anni non si esauriscono in una conferenza stampa. E forse non bastano neppure per misurare fino in fondo il peso delle scelte compiute da un'amministrazione, soprattutto quando quelle scelte riguardano opere destinate a produrre i propri effetti ben oltre la durata di un mandato. Mario Conio ha deciso di non ricandidarsi a sindaco di Taggia, ma il suo ultimo capitolo amministrativo è ancora tutto da scrivere. E, per certi versi, potrebbe essere proprio quello decisivo nel definire l'eredità politica che lascerà alla città.

L'annuncio di mercoledì ha sciolto un interrogativo che accompagnava da mesi la politica tabiese. Dopo due mandati, il primo cittadino ha scelto di fermarsi, indicando nella famiglia e nella professione le ragioni principali di una decisione che definisce meditata, sofferta, ma necessaria. Non una rinuncia al progetto politico nato nel 2017, piuttosto la volontà di affidarne la prosecuzione a Chiara Cerri, chiamata a raccogliere un'eredità che comprende risultati, aspettative e questioni ancora irrisolte. Ma prima ancora della successione, c'è il significato di questi dieci anni.

La scelta di governare attraverso le grandi opere. Conio ha costruito buona parte della propria identità amministrativa attorno a un principio: intervenire sulle criticità strutturali del territorio, anche quando questo significava destinare risorse a progetti complessi, con tempi lunghi e risultati non immediatamente percepibili dai cittadini. "Avremmo potuto concentrare più risorse sugli interventi immediatamente visibili, ma abbiamo scelto di assumerci la responsabilità delle decisioni più difficili", ha rivendicato il sindaco. Una frase che, probabilmente più di altre, riassume la sua idea di amministrazione. La sicurezza idraulica, l'edilizia scolastica, la rigenerazione urbana, il recupero delle aree inutilizzate e la creazione di nuovi spazi pubblici sono stati i principali ambiti sui quali la maggioranza ha concentrato la propria programmazione. È una scelta politica, prima ancora che amministrativa. Perché destinare risorse a un grande intervento significa inevitabilmente stabilire delle priorità, decidere che cosa realizzare subito e che cosa rinviare. Ed è proprio su questo terreno che, soprattutto durante il secondo mandato, si è sviluppata una parte importante del confronto con l'opposizione.

Park 24, il simbolo e il banco di prova. Se esiste un'opera destinata a identificare l'esperienza di Conio, questa è probabilmente la trasformazione dell'ex stazione ferroviaria di Arma. Un'area rimasta per anni al centro delle aspettative cittadine e che l'amministrazione ha deciso di acquisire e riqualificare attraverso un intervento articolato, destinato a comprendere parcheggi, spazi pubblici, verde e servizi. Il progetto, conosciuto come Park 24, rappresenta forse meglio di qualsiasi altro la filosofia amministrativa del sindaco. Ma ne racconta anche le difficoltà: l'impegno economico, i tempi di realizzazione, le contestazioni politiche e la necessità di accompagnare un investimento importante fino alla sua effettiva fruibilità. Conio ha annunciato l'avvio del secondo lotto, dedicato alle aree esterne, e la predisposizione del bando per sistemare e aprire il primo piano interrato del parcheggio, destinato a ospitare fino a 170 veicoli. "Non sarò io, da sindaco, a tagliare il nastro", ha ammesso. Un passaggio tutt'altro che secondario: l'opera che più di tutte potrebbe rappresentare il suo decennio amministrativo non sarà completamente consegnata alla città durante la sua esperienza da primo cittadino. È qui che si colloca uno dei principali interrogativi del bilancio politico: quanto conta aver avviato e finanziato un intervento e quanto, invece, la possibilità di vederlo completato e utilizzato dai cittadini? Due elementi che non si escludono, ma che inevitabilmente concorreranno alla valutazione complessiva.

Le scuole e la città che cambia. Accanto alla trasformazione dell'ex stazione, Conio rivendica gli investimenti sull'edilizia scolastica, sulle infrastrutture e sulla sicurezza del territorio. Sono interventi che il sindaco considera parte di una programmazione capace di guardare ai prossimi venti o trent'anni, piuttosto che limitarsi alle esigenze immediate. "La prossima amministrazione riceverà una città profondamente diversa rispetto a quella che abbiamo trovato dieci anni fa", sostiene, richiamando opere realizzate, cantieri avviati, finanziamenti acquisiti e progettazioni già sviluppate. Del resto, lo stesso Conio ha rinviato alla relazione di fine mandato la ricostruzione dettagliata dei finanziamenti ottenuti, delle opere concluse e dei progetti ancora da realizzare.

I grandi dossier che restano aperti. Non tutto, naturalmente, può essere ricondotto alle opere pubbliche. Il futuro di Taggia continua a intrecciarsi con questioni che superano i confini comunali e sulle quali il margine di intervento di un sindaco è spesso legato alla capacità di dialogare, trattare e confrontarsi con altri livelli istituzionali. Il nuovo ospedale provinciale, il biodigestore, la depurazione e la tutela del territorio hanno accompagnato una parte significativa del dibattito politico degli ultimi anni. Temi sui quali Conio ha assunto posizioni e rivendicato il proprio ruolo, ma che hanno alimentato anche critiche e contestazioni da parte dell'opposizione. A questi si aggiungono le prospettive di recupero delle ex Caserme Revelli, acquisite dal Comune durante il primo mandato, e il futuro di Palazzo Spinola, immobile privato interessato da una complessa procedura di liquidazione. Questioni che, per ragioni differenti, non troveranno necessariamente una soluzione prima della primavera del 2027 e che finiranno inevitabilmente sul tavolo della prossima amministrazione.

Il rapporto con l'opposizione e il peso della leadership. Il secondo mandato ha mostrato anche un altro aspetto della figura politica di Conio: la capacità di diventare il principale riferimento, e spesso il principale bersaglio, del confronto consiliare. Gli scontri con Gabriele Cascino hanno caratterizzato gli ultimi anni, con un'intensità dialettica che ha reso il Consiglio comunale di Taggia uno spazio di confronto politico spesso particolarmente acceso. Proprio Cascino, commentando la rinuncia al terzo mandato, ha riconosciuto al sindaco di essersi difeso, pur sostenendo che lo abbia fatto troppo spesso da solo. Un giudizio critico, ma che mette indirettamente in evidenza una delle caratteristiche dell'esperienza amministrativa di Conio: la forte centralità della sua figura nella tenuta politica della maggioranza. Un elemento che ha probabilmente contribuito alla continuità del gruppo, ma che ora apre un interrogativo sulla sua capacità di mantenere la stessa compattezza senza il sindaco che lo ha guidato per due mandati.

Cerri e il problema della continuità. È proprio questo il passaggio più delicato del futuro politico della maggioranza. Conio ha indicato Chiara Cerri non come semplice sostituta, ma come figura chiamata a sviluppare e rinnovare il progetto civico Insieme. "Il sostegno a Chiara non nasce da un automatismo. La continuità ha valore se consente di non disperdere il lavoro compiuto; il futuro, però, richiede autonomia, capacità di innovare e il coraggio di assumere nuove decisioni", ha spiegato. Parole che trovano una corrispondenza nella posizione espressa dalla stessa Cerri, che ha chiarito di non voler essere la "custode passiva" dell'eredità di Conio. Il punto politico è evidente: la consigliera regionale dovrà presentarsi ai cittadini rivendicando il lavoro compiuto dalla maggioranza, ma contemporaneamente dimostrando di possedere una propria identità amministrativa. Dovrà cioè valorizzare il decennio appena trascorso senza esserne interamente assorbita. Una sfida che riguarderà la composizione della squadra, le priorità del programma e soprattutto il rapporto con una città che, dopo dieci anni, potrebbe avere esigenze e aspettative differenti rispetto al 2017.

L'ultimo tratto di strada. Nel frattempo Conio non intende assumere il ruolo di un sindaco già congedato. Ha assicurato che continuerà a seguire cantieri e progetti fino all'ultimo giorno, affiancando Cerri nel passaggio dei dossier più importanti. "Il mandato non è concluso oggi: abbiamo ancora lavoro da fare e nulla verrà trascurato", ha dichiarato. E sul proprio futuro all'interno del progetto ha scelto una formula precisa: "Sarò a disposizione di Chiara Cerri, ma lo farò con garbo e con attenzione, mettendomi al servizio del progetto senza cercare in alcun modo visibilità o ruoli". La conferenza stampa di ieri, dunque, non è stata soltanto l'annuncio di una rinuncia. Ha segnato l'inizio di una transizione politica che dovrà misurarsi con il peso di dieci anni di amministrazione e con la necessità di costruire qualcosa che possa andare oltre la figura del suo fondatore. Conio ha scelto quando fermarsi. Ma il giudizio definitivo sulla sua esperienza non dipenderà soltanto da ciò che è riuscito a realizzare: conteranno anche le opere che riuscirà a portare avanti nei prossimi mesi, quelle che rimarranno da completare e la capacità del progetto politico che ha costruito di proseguire senza di lui. È forse questa la vera particolarità del suo ultimo mandato: il sindaco ha già annunciato la fine della propria esperienza, ma una parte importante della sua eredità deve ancora prendere forma.