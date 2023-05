Incidente sulla A10 all'altezza di Terzorio: due feriti non gravi, un'auto capottata e 6 km di coda(Foto)

Incidente stradale, questo pomeriggio intorno alle 15.30 sulla A10 Genova-Ventimiglia all’altezza di Terzorio al km 121 dell’autostrada, in direzione del capoluogo ligure.

Ancora da chiarire la dinamica dei fatti, che hanno visto un probabile tamponamento, terminato con un’auto capottata. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, insieme alle ambulanze della Croce Verde di Arma di Taggia e della Croce Rossa di Sanremo, oltre alla Polizia Stradale ed agli operai della A10.

Due i feriti, per fortuna non gravi, trasportati in ospedale ad Imperia. Il traffico ha subito forti rallentamenti con 6 km di coda in direzione Genova.