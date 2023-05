Rinnovato il Comitato Provinciale di Imperia dell’Unione Nazionale Mutilati per Servizio

Francesco Del Franco è il nuovo Presidente della Sezione Provinciale di Imperia dell’Unione Nazionale Mutilati per Servizio. Eletto lo scorso 11 maggio nel corso dell’assemblea dei soci.

Del Franco Luogotenente dei Carabinieri in congedo. Ha prestato servizio prima in Piemonte e da moltissimi anni nella Provincia di Imperia. Prende il posto di Giampiero Azzolini che il neo Presidente ha voluto accanto, con la nomina a Vice Presidente, in continuazione del lavoro svolto.

All’unanimità l’assemblea dei soci ha eletto quali consiglieri effettivi: Guido Ferraro, Gianluca Collu e Vittorio Alessandro Giordano. Consiglieri supplenti: Corrado Milintenda e Bruno Mallamaci. Da parte di tutta la Sezione Provinciale "le più sentite congratulazioni alle neo-elette cariche con l’augurio di un proficuo e florido proseguimento”.

Il Direttivo comunica che la Sezione si è trasferita. La nuova sede è in piazza Roma 2 a Imperia.