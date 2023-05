L'azalea per la ricerca in Valle Impero, Pontedassio Giovani impegnata per l'A.I.R.C.

Si è rinnovata la collaborazione tra Pontedassio Giovani e l’Associazione Italiana per la Ricerca contro il Cancro nella giornata dedicata alle mamme. I ragazzi hanno aderito all’iniziativa “L’Azalea della ricerca” che è tornata a colorare le piazze di tutta Italia per sostenere i ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per i tumori che colpiscono le donne. Il banchetto fiorito che ha visto protagonisti i volontari di Pontedassio Giovani ha trovato posto sulla piazza principale di Pontedassio. I ragazzi hanno animato con le azalee colorate anche le frazioni di Villa Viani e Bestagno. Ma non solo, perché questa volta hanno presenziato anche in Valle Impero, a Caravonica e Borgomaro.

Un'azione che ha premiato l’impegno di questi ragazzi con il proficuo risultato di quasi 2.500 euro che vanno interamente all’A.I.R.C. “Siamo contenti di aver dato il nostro contributo per la ricerca sul cancro e ringraziamo le tante persone che ci hanno sostenuto” spiegano i volontari di Pontedassio Giovani.