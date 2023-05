La Regione Liguria partner del 'Ventimiglia Wine Festival', Piana: "Un settore in cui crediamo e continuiamo a sostenere"

Si amplia il cerchio dei partner istituzionali a sostegno del 'Ventimiglia Wine Festival' e oggi c'è la conferma, anche per questa edizione, della adesione della Regione Liguria alla manifestazione in programma dal 26 al 28 maggio nel centro storico cittadino, che diventerà significativa occasione per fare il punto sui tesori del territorio e per intercettare i nuovi trend del vino, tra sfide e opportunità.



“Aprire la città all’enoturismo e alle eccellenze prevalentemente vitivinicole ed olearie – dice il vice Presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing territoriale Alessandro Piana – significa dare la possibilità di riscoprire il territorio, le tradizioni, la storia di cui ogni luogo e ogni produttore sono custodi e ambasciatori. Un settore su cui la Regione crede molto e continua a sostenere, tanto più in occasioni come queste che comprendono anche una serie di approfondimenti culturali e masterclass. Mi congratulo per il poderoso lavoro che sta a monte della seconda edizione del Ventimiglia Wine Festival con gli organizzatori, e ringrazio il Comune, tutte le associazioni, l’Ais, la Pro-Loco Intemelia, Confcommercio, Confesercenti e i gruppi imprenditoriali a sostegno dell’iniziativa".



Ma il 'Ventimiglia Wine Festival' strizza l’occhio anche alla vicina Francia, e grazie ad una stretta collaborazione sarà presente in piazza Cattedrale con uno stand promo turistico della CARF (Unione dei Comuni della Riviera francese) con degustazione di prodotti tipici, materiale promo-turistico della città di Mentone, del suo comprensorio e della Val Roya francese. Una vicinanza concreta che può gettare le basi per auspicabili futuri progetti di cooperazione tra le due collettività. Anche la D.M.O. Riviera dei Fiori, società consortile di promozione turistica della Camera di Commercio avrà il suo spazio all’interno della kermesse ventimigliese, per far conoscere iniziative e finalità di integrazione tra soggetti pubblici e privati che agiscono all’interno della filiera turistica locale. “Siamo soddisfatti per l’adesione della Regione Liguria e per queste importanti collaborazioni, un riconoscimento importante, una vicinanza delle istituzioni che aiuta l'evento ma anche la città di Ventimiglia, sempre alla ricerca di nuove opportunità di promozione. Queste partecipazioni al fianco di molte aziende della nostra Provincia, premiano la volontà di offrire un evento di qualità che potrà configurarsi come un importante tassello di valorizzazione del nostro centro storico e dei prodotti del territorio”.