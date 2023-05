Amministrative, Flavio Di Muro: "Squadra unita e coerente pronta a far tornare Grande Ventimiglia" (Foto e video)

"Ho deciso di candidarmi a sindaco dopo un percorso giuridico e politico perché ritengo che non ci si possa improvvisare sindaco di Ventimiglia con i problemi che ha oggi la città" - dichiara il candidato sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro.

"Abbiamo problemi di carattere sovracomunale, problemi che ci ereditiamo dal passato ma abbiamo anche tante opportunità di sviluppo che bisogna saper cogliere" - sottolinea Flavio Di Muro in corsa alle amministrative del 14 e 15 maggio con le liste Unione di Centro-Verde è popolare, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Torna grande Ventimiglia Di Muro Sindaco.

"Credo di aver maturato la necessaria competenza per poter amministrare questo comune, per farlo ritornare Grande e per ritrovare l'orgoglio di sentirci ventimigliesi" - afferma Di Muro - "Con me c'è una squadra di centrodestra unita e coerente che ha la stessa visione della città".