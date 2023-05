Alla biblioteca di Imperia la presentazione del libro Lettere al fronte, antologia di racconti contro la guerra

Racconti contro la guerra oggi a Imperia. La rassegna “LibrInsieme” ospita alle 17.30 nella sala convegni della biblioteca civica di piazza De Amicis la presentazione del libro “Lettera al fronte”. Una iniziativa della casa editrice romana All Around per protestare contro l’invasione dell’Ucraina, che ha coinvolto diversi autori e autrici liguri, tra i quali anche imperiesi che oggi parteciperanno all’evento, proposto con ingresso libero.

Alessandra Chiappori, Francesco Basso, Marco Vallarino animeranno l’incontro insieme alla collega e amica genovese Donatella Alfonso. "Era il marzo del 2022 - raccontano - quando nel gruppo WhatsApp di All Around, pochi giorni dopo lo scoppio della guerra, emerse la volontà, tra l’editrice Lucia Visca e i tanti autori e autrici vicini alla casa editrice, di dare vita a una forma di manifestazione corale contro il conflitto. Ognuno scrisse qualcosa. In principio 'Lettere al fronte' uscì come extended ebook, cioè come pubblicazione digitale in aggiornamento costante. I contributi dai venti iniziali divennero più di cinquanta. Finché, un anno dopo l’invasione, non si è deciso di trasformare l’ebook in un libro vero e proprio per iniziare a presentarlo in giro per l’Italia, tra biblioteche, librerie, rassegne, e rinnovare ogni volta la nostra protesta contro la guerra".