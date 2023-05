L'Orient Express fa tappa a Ventimiglia, il lussuoso treno si ferma nella stazione della Città di confine (Foto e video)

L’Orient Express fa tappa a Ventimiglia. Questa mattina il lussuoso treno, che fa la tratta Parigi-Venezia, si è fermato per circa un’ora alla stazione ferroviaria della città di confine. È la prima volta che rimane fermo con a bordo i passeggeri che hanno approfittato della sosta per scendere dalle carrozze e sgranchirsi le gambe lungo il binario n° 6.

Il lungo treno, caratterizzato da carrozze passeggeri, carrozze letti, suite, cabina bar e carrozze ristoranti, ha attirato la curiosità di chi era in stazione. Tutti sono rimasti attratti dagli eleganti arredi, dal personale in uniforme e dai tappetini rossi posizionati sul binario davanti allo sportello delle carrozze storiche. Per un momento il treno ha portato i presenti indietro nel tempo, in un’epoca dal fascino nostalgico e intramontabile, dal glamour senza limiti.

Presidio della polizia ferroviaria durante la sosta del treno nella stazione della città di confine.