Gestione centri di accoglienza, pubblicato dalla Prefettura l’avviso pubblico per manifestazioni d’interesse

La Prefettura di Imperia comunica che, tramite S.U.A. della Provincia di Imperia, è stato pubblicato l’avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse, volto ad acquisire 'manifestazioni d’interesse da parte di operatori economici interessati a partecipare a successiva procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza di cui all’art. 11 del D.lgs 142/2015', al fine di provvedere alle esigenze straordinarie di accoglienza, stimate in n. 1500 posti.

La procedura è suddivisa in due distinti Lotti:

Lotto 1: singole unità abitative CIG: 9765729682 – fino a 850 posti;

Lotto 2: centri collettivi fino a 50 posti CIG: 9765822342 – fino a 650 posti.

"Per quanto riguarda le modalità di presentazione della manifestazione di interesse - spiegano dalla Prefettura - si rende noto che, previa registrazione sulla piattaforma telematica di negoziazione della Provincia di Imperia raggiungibile al seguente link https://appalti.provincia.imperia.it, i soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura di che trattasi, trasmettendo apposita manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 22/05/2023 .

Nella domanda di manifestazione di interesse, redatta in carta semplice in conformità al Modello A avente ad oggetto: 'Manifestazione d’ interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza di cui all’art. 11 del D.lgs. 142/2015' costituiti da due lotti: Lotto 1: singole unità abitative; Lotto 2: centri di accoglienza – con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti, l’operatore economico dovrà specificare a quale lotto intende partecipare oppure, in alternativa, indicare di voler partecipare alla gara per l’affidamento di entrambi i Lotti.

La manifestazione di interesse dovrà essere inoltrata esclusivamente attraverso la citata piattaforma telematica, dalla sezione 'gare e procedure in corso' accedendo alla propria 'Area Riservata' e dovrà essere firmata digitalmente, pena l’esclusione , dal Legale rappresentante del soggetto interessato a manifestare interesse. La dichiarazione può essere sottoscritta digitalmente anche da procuratori del Legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in copia digitale oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi dei poteri risultanti dalla misura.

Nella manifestazione di interesse l’operatore economico indica la forma singola o associata, in qualità di mandataria, con la quale intende partecipare alla procedura negoziata. La stazione appaltante non prenderà in considerazione le domande presentate dai candidati oltre il termine perentorio sopra fissato né quelle prive di firma digitale. Non sono ammessi chiarimenti telefonici né tramite mail, PEC o altre modalità diverse dall’uso della suddetta piattaforma. La manifestazione d’interesse può essere visionata anche sul sito della Prefettura di Imperia".