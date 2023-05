Ecco le bandiere blu della provincia di Imperia: i comuni, le spiagge e i porti dove sventolerà il vessillo sinonimo di qualità ambientale

Bordighera, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia e Diano Marina hanno ottenuto la bandiera blu 2023. Confermata quindi lo stesso elenco dei comuni dell'anno scorso.

Questo l'elenco dei vessilli blu che presto sventoleranno sulle spiagge vincitrici:

Bordighera - Litorale

Sanremo - Tre Ponti, Imperatrice, Bussana, Baia Capo Pino, Tiro a Volo

Taggia - Arma di Taggia

Riva Ligure - Centro

Santo Stefano al Mare - Baia Azzurra, Il Vascello

San Lorenzo al Mare - U’Nustromu/Prima Punta, Baia delle Vele

Imperia - Spianata Borgo Peri, Borgo Marina

Diano Marina - Diano Marina

E negli approdi:

Cala del Forte (Ventimiglia)

Porto di Bordighera (Bordighera)

Portosole (Sanremo)

Marina degli Aregai (Santo Stefano al Mare)

Marina di San Lorenzo (San Lorenzo al Mare)

Porto turistico di Imperia (Imperia

La Bandiera Blu è il riconoscimento previsto sulla base del disciplinare e dei dati sui rilievi della qualità delle acque di balneazione e sui servizi messi a disposizione per la tutela ambientale e dalle spiagge, oltre alle attività di educazione ambientale svolte nelle scuole. Ottenere il vessillo qualifica l'area interessata sul piano ambientale e garantisce un importante ritorno in termini di immagine agli occhi dei turisti.

La Fee nei giorni scorsi ha invitato le amministrazioni Comunali a Roma dove è in corso la cerimonia di consegna. Nelle foto potete vedere i sindaci Mario Conio di Taggia, Giorgio Giuffra di Riva Ligure, l'assessore Maria Teresa Garibaldi di Santo Stefano al Mare e la consigliere comunale Alessandra Pavone di Sanremo soddisfatti per la conferma. Da 13 anni, la Liguria è la regina del mare italiano. Con le sue 34 bandiere blu la nostra regione conquista anche quest'anno il primo posto della classifica delle regioni.

Tra i primi a commentare il traguardo, il sindaco di Taggia, Mario Conio: "Il raggiungimento di questo importante obiettivo ci rende estremamente orgogliosi; dobbiamo essere fieri per questo grande risultato che è il frutto di un impegno costante per mantenere alti criteri di qualità, in termini di gestione e rigenerazione ambientale e non solo. Permettetemi in ultimo un commosso ricordo di Giuseppe Calabrese, sindaco delle isole Tremiti, scomparso poche ore fa, qui a Roma dove era in procinto di ritirare l’ambito riconoscimento della bandiera blu".

“Sanremo ha una “Bandiera Blu” in più. La nostra città, infatti, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento per le aree di balneazione Tre Ponti, Imperatrice, Bussana, Baia Capo Pino e Tiro a Volo, quest’ultima in più rispetto allo scorso anno. La Bandiera Blu permette a Sanremo di confermare la gestione sostenibile del territorio compiuta da quest’Amministrazione per valorizzare le coste, l’ambiente e i conseguenti servizi, anche per conferire al turismo un’immagine sempre più di qualità. Un percorso di sviluppo economico e sociale del territorio basato sulla sensibilizzazione e partecipazione di tutti i soggetti interessati che quest’anno ha permesso di inserire anche l’area di balneazione del Tiro a Volo. A questo proposito, un particolare ringraziamento agli uffici comunali per l’impegno e il lavoro svolto”.

Così l’assessore all’ambiente Sara Tonegutti esprime soddisfazione nell’annunciare i risultati della conferenza stampa di questa mattina che si è svolta a Roma organizzata da FEE Italia (Foundation for Environmental Education) e dedicata alla presentazione della “Bandiera Blu 2023”. Presente il ministro al turismo Daniela Santanché.

Per il Comune di Sanremo è intervenuta Alessandra Pavone, consigliere comunale, che così commenta: “Con orgoglio oggi rappresento il Comune di Sanremo che, anche quest’anno, viene insignito del prezioso vessillo Bandiera Blu. La conferma di un percorso intrapreso in maniera virtuosa dall’Amministrazione comunale per un turismo sostenibile e accessibile. Un segno di riconoscimento tangibile della bellezza e dell’offerta di qualità delle nostre spiagge. Ringrazio il sindaco Alberto Biancheri e l’assessore Sara Tonegutti per avermi dato l’opportunità di essere qui oggi”.

Oltre alle aree di balneazione indicate, c'è anche quella portuale Portosole.