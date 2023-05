Aumentate le Bandiere Blu a Sanremo: oltre alle precedenti c'è anche la zona del Tiro a Volo

“Sanremo ha una “Bandiera Blu” in più. La nostra città, infatti, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento per le aree di balneazione Tre Ponti, Imperatrice, Bussana, Baia Capo Pino e Tiro a Volo, quest’ultima in più rispetto allo scorso anno. La Bandiera Blu permette a Sanremo di confermare la gestione sostenibile del territorio compiuta da quest’Amministrazione per valorizzare le coste, l’ambiente e i conseguenti servizi, anche per conferire al turismo un’immagine sempre più di qualità. Un percorso di sviluppo economico e sociale del territorio basato sulla sensibilizzazione e partecipazione di tutti i soggetti interessati che quest’anno ha permesso di inserire anche l’area di balneazione del Tiro a Volo. A questo proposito, un particolare ringraziamento agli uffici comunali per l’impegno e il lavoro svolto”.

Così l’assessore all’ambiente Sara Tonegutti esprime soddisfazione nell’annunciare i risultati della conferenza stampa di questa mattina che si è svolta a Roma organizzata da FEE Italia (Foundation for Environmental Education) e dedicata alla presentazione della “Bandiera Blu 2023”. Presente il ministro al turismo Daniela Santanché.

Per il Comune di Sanremo è intervenuta Alessandra Pavone, consigliere comunale, che così commenta: “Con orgoglio oggi rappresento il Comune di Sanremo che, anche quest’anno, viene insignito del prezioso vessillo Bandiera Blu. La conferma di un percorso intrapreso in maniera virtuosa dall’Amministrazione comunale per un turismo sostenibile e accessibile. Un segno di riconoscimento tangibile della bellezza e dell’offerta di qualità delle nostre spiagge. Ringrazio il sindaco Alberto Biancheri e l’assessore Sara Tonegutti per avermi dato l’opportunità di essere qui oggi”.

Oltre alle aree di balneazione indicate, si segnala la presenza di quella portuale Portosole.