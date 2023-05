Assegnata a Cala del Forte la Bandiera Blu 2023: Borea D’Olmo “Orgogliosi del riconoscimento”

La notizia arriva direttamente da Roma dove, questa mattina presso la sede del Consiglio Nazionale Delle Ricerche, si è svolta la cerimonia di assegnazione delle Bandiere Blu 2023 alle spiagge e ai porti turistici che hanno dimostrato di osservare le rigide regole internazionali previste dal protocollo sulla gestione sostenibile del territorio.

“Siamo orgogliosi per il riconoscimento da parte della Foundation for Environmental Education del nostro status virtuoso – dichiara Gian Battista Borea d’Olmo, amministratore delegato di Cala del Forte – questo è il risultato del lavoro che il team di Cala del Forte svolge ogni giorno con professionalità e passione, nell’ottica di essere sempre all’avanguardia sul tema del rispetto e della salvaguardia dell’ambiente e sul supportare concretamente la transizione energetica. Siamo stati, infatti, tra i primi porti turistici a installare una stazione di ricarica per imbarcazioni elettriche, oltre alle due dedicate alle ricariche per le automobili situate nel nostro parcheggio. Abbiamo tariffe scontate riservate alle imbarcazioni elettriche e ibride. Abbiamo, inoltre, molti altri e diversi strumenti green: tra questi, quelli che garantiscono efficienza e risparmio energetico come l’utilizzo di lampadine a led in tutta l’area, i locali chiusi adibiti allo smaltimento differenziato e a quello dei rifiuti speciali e la raccolta delle acque nere e grigie direttamente in banchina per i superyacht. Il nostro fiore all’occhiello, infine, sono i 582 posti auto disponibili nel parcheggio del porto che, insieme all’ascensore gratuito che consente di trasportare in soli 40 secondi 11 persone dal porto a Ventimiglia alta, eliminano un’importante quota di traffico veicolare. Cala del Forte, peraltro, si trova all’interno del Santuario dei Cetacei e ai margini dell'Area di Tutela Marina di Capo Mortola, una ragione in più per garantire il nostro impegno quotidiano sulle tematiche della sostenibilità ambientale.”

La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale, istituito nel 1987, Anno Europeo dell’Ambiente, che viene assegnato ogni anno in 49 paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche extra-europei, con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell'ONU: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) con cui la FEE ha sottoscritto un Protocollo di partnership globale e riconosciuta dall’UNESCO come leader mondiale nel campo dell’educazione ambientale e dell’educazione allo sviluppo sostenibile.