Bandiera Verde: ieri a Taggia l’ultimo eco comitato Eco Schools con le scuole Primarie

Si è svolto ieri pomeriggio presso la Sala Giunta del Comune di Taggia, l’ultimo eco-comitato Eco Schools che conclude il percorso delle scuole primarie per ottenere la Bandiera Verde, ambito riconoscimento della FEE (Foundation for Environmental Education) che attesta l’impegno nella promozione della sostenibilità attraverso l’educazione ambientale e la gestione ecologica dell’edificio scolastico.

Alla riunione hanno partecipato i referenti delle scuole aderenti al progetto, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Manuel Fichera e l’Assessore all’Ambiente Daniele Festa oltre alla referente Eco Schools Albina Savastano. Gli alunni coinvolti in questo ambizioso progetto nel corso dell’anno scolastico si sono impegnati nella stesura delle attività finalizzate all'ottenimento della certificazione, dando spazio alla creatività.

I progetti presentati dalle scuole impegnate nell’iniziativa sono i seguenti:

- per la Scuola Primaria Pastonchi progetto “Differenziare fa guadagnare”

- per la Scuola Primaria Soleri progetto “Nutriamo e non sprechiamo”

- per la Scuola Primaria Mazzini progetto “Vivere e Pensare Green”

- per la Scuola Primaria di Triora P.F. Ferraironi progetto “Energie Rinnovabili”