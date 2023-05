Venerdì 12 alle, ore 18.30, si svolgerà in Piazza de Amicis (lato mare) il comizio di chiusura del candidato sindaco Ivan Bracco per il centrosinistra unito. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Il comizio sarà anche visibile in diretta Facebook sulla pagina di Imperia Rinasce.