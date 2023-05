Ventimiglia: martedì scorso alla Spes la 'Festa dell'Europa per i giovani della scuola Media di Roverino

Il mondo della scuola e delle organizzazioni del terzo settore, unite dal Movimento Federalista Europeo (MFE), hanno festeggiato martedì scorso l’Europa dei popoli e della pace.

In occasione della Giornata dell’Europa, ai giardini della Spes di i ragazzi della scuola media di Roverino hanno eseguito una toccante versione dell’Inno alla gioia di Beethoven per poi inaugurare insieme ai ragazzi della Spes ed i volontari la panchina per l’Europa.

"Ricordiamo la pace ritrovata in Europa dopo l’armistizio del 1945. E’ nostro desiderio - dichiarano gli organizzatori – dedicare una riflessione sui temi dell’Europa dei cittadini e degli studenti che contrasta una narrazione dell’Europa, spesso trasmessa dai media, che descrive solo aspetti negativi del percorso voluto dai padri fondatori dell’Unione”.

Per approfondire tali tematiche è stato promosso un convegno sull’Europa dei Cittadini che ha visto la partecipazione di esponenti della società civile e degli studenti italiani frequentanti la Facoltà di 'Science Po' nella vicina Mentone: Rudy Valfiorito, Donatella Albano, Federica Ballardini e Greta Murgia.

Interessanti ed appassionati anche gli interventi conclusivi di Pier Giorgio Grossi, segretario regionale del movimento federalista europeo e di Mauro Lazzaretti a nome di Spes e Scuola di Pace.