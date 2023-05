Torna la grande musica estiva a Sanremo: a fine luglio la tappa matuziana del ‘Rds Summer Festival’

E' stato presentato questa mattina a Milano il progetto “RDS Summer Festival”, il format itinerante di RDS che si svilupperà in 6 tappe, tra cui Sanremo il 28 e il 29 luglio.

Previsti live di grandi artisti della musica italiana, ospiti internazionali, dj set che daranno vita a veri e propri music show: dal tramonto alle prime ore della notte cittadini e turisti potranno così partecipare ad una due giorni di grande musica, per un’estate da non dimenticare. La tappa sanremese di RDS è frutto del lavoro dell’assessorato al turismo guidato da Giuseppe Faraldi con la collaborazione di Regione Liguria.

“Sono felice per questa partnership con RDS per l’estate – dichiara il sindaco Alberto Biancheri - che si sviluppa nell’anno e sull'onda di un Festival 2023 eccezionale. Con la collaborazione di Regione Liguria, che ringrazio, realizziamo uno show con grandi nomi della musica, un evento di rilevanza nazionale a Sanremo anche durante l’estate: una bella opportunità per residenti e turisti”.

“Due giorni di grande musica e di spettacolo in una delle località più belle della nostra regione – commenta il presidente e assessore alla Cultura della Regione Liguria Giovanni Toti -, un luogo che con la musica ha un rapporto unico e speciale, e che può e deve essere considerato una delle capitali della canzone a livello non solo italiano ma internazionale. Grazie a questi concerti si va ad arricchire ancora di più la proposta di eventi e manifestazioni dell’estate con una offerta di altissimo livello su tutto il territorio ligure, non solo a Ponente, per una regione sempre più affascinante e attrattiva”.

I dettagli della due-giorni di musica, il cast degli artisti e la location che prevede anche la realizzazione di un vero e proprio villaggio legato all’intrattenimento, verranno decisi a breve anche se, ovviamente i due luoghi più indicati sono Pian di Nave e piazzale Dapporto.