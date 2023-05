Sanremo: rapina in strada questa notte, arrestati due francesi e un polinesiano dai Carabinieri

Tre stranieri sono stati arrestati per rapina dai Carabinieri della Compagnia di Sanremo. Si tratta di un 22enne francese, di un 25enne polinesiano e di un altro 23enne sempre di nazionalità francese, tutti ritenuti responsabili di avere questa notte aggredito e malmenato, con l’intento di rapinarlo, un trentaseienne di Sanremo che si trovava nei pressi dell’incrocio tra via Palazzo e via Borea d’Olmo della città dei fiori.

Il tempestivo l’intervento della pattuglia del Radiomobile ha permesso di individuare e fermare i primi due rapinatori, mentre il terzo è riuscito ad impossessarsi della borsa e far perdere momentaneamente le proprie tracce, fuggendo nelle vie del centro. Al termine di serrate ricerche nella prima mattinata è stato individuato e riconosciuto anche il terzo rapinatore che tentava invano di nascondersi nelle vie del centro cittadino, camuffandosi con il cappuccio della felpa tra la gente.

Fermato, è stato trovato in possesso della borsa rubata alla vittima e portato in caserma, dove è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria imperiese, i tre sono stati associati alla Casa Circondariale di Sanremo, in attesa dell’udienza di convalida davanti al G.I.P..