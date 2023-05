Sanremo: sul sito del Comune i regolamenti e i moduli per i pagamenti dei tributi

Pubblicati sul sito web del Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it, sezione “Amministrazione Trasparente”) i regolamenti e la relativa modulistica adottati dal Consiglio comunale per facilitare l’utenza nei pagamenti dei tributi comunali.

Il primo (approvato con D.C.C. n. 13 del 29.03.2023) ha modificato la gestione della riscossione delle entrate tributarie permettendo di allungare i tempi complessivi del pagamento dei tributi con una rateizzazione, in determinati casi e condizioni, fino a 72 rate mensili (6 anni).

Il secondo, il Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (con D.C.C. n. 14 del 29.03.2023, si è avvalso della facoltà prevista dai commi 186-205 dell’articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197), regola le procedure agevolate per definire le liti pendenti presso la giustizia tributaria al 01.01.2023, con soluzioni sicuramente convenienti per il contribuente a patto che rinunci alla procedura giudiziaria. Inoltre, prevede la possibilità di regolarizzare gli omessi versamenti rateali, successivi alla prima rata, scaduti alla data del 1° gennaio 2023

“Con questi provvedimenti – spiega l’assessore al bilancio Massimo Rossano – il Comune intende agevolare il più possibile il pagamento da parte dei contribuenti dei propri debiti tributari e tariffari e dare contestualmente maggiore certezza alle entrate dell'ente per meglio programmare lo sviluppo della città. L’Amministrazione comunale, infatti, fortemente sensibile alle necessità della cittadinanza, delle famiglie e delle imprese ha preso atto delle mutate condizioni socio-economiche dovute al perdurare delle difficoltà del sistema economico internazionale, nazionale e locale acuite prima dalla pandemia, poi dalle carenze di materie prime e aumento dei prezzi, infine dal conflitto nell’est europeo, che hanno causato un’inflazione di quasi 10 punti percentuali. In questo contesto l'Amministrazione è voluta intervenire con tutti gli strumenti normativi a disposizione”.

L’istanza per la definizione agevolata e regolarizzazione degli omessi o carenti versamenti rateali deve essere presentata entro il 30 giugno