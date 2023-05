Elezioni, visita dell'onorevole della Lega Luca Toccalin a Ventimiglia e Imperia

Oggi, sabato 6 maggio, il coordinatore Federale della Lega Giovani On. Luca Toccalini si è recato a Ventimiglia per sostenere il candidato Sindaco del Centrodestra Flavio Di Muro ed ad Imperia per sostenere i giovani candidati della Lega all'interno della lista Prima Imperia per Scajola Sindaco

"In particolare ci tengo a sottolineare che questa tornata elettorale può essere e sarà davvero una grande occasione sia per Ventimiglia, che ha l'opportunità di scegliere un Sindaco giovane, pieno di entusiasmo ed allo stesso tempo preparato e competente, davvero in grado di far tornare grande, sicura, orgogliosa e bella la città, sia per Imperia, che ha la possibilità di migliorare la già buona amministrazione del Sindaco uscente scegliendo di votare per dei Consiglieri giovani, preparati e pieni di energia".