Elezioni, il Presidente Regione Piemonte a Ventimiglia: “Flavio Di Muro, la scelta giusta per Ventimiglia”

Alberto Cirio, Presidente di Regione Piemonte, oggi a Ventimiglia per sostenere la candidatura a sindaco di Flavio Di Muro.

“Flavio Di Muro è un amico, è una persona di valore e una persona per bene e le persone per bene, quando si mettono a disposizione di una comunità vanno premiate. Questo è il motivo per cui sono qui a sostenerlo, perché i momenti non sono facili, è difficile affrontare i tanti problemi e le tante emergenze che le nostre comunità hanno. E proprio quando i momenti sono complessi, bisogna stare uniti, bisogna saper far squadra".

“Chi sceglie Flavio Di Muro - aggiunge - non sceglie solo una persona di valore e una squadra locale di valore e sceglie un governo regionale che lo sosterrà, sceglie un governo che è attento alle sue segnalazioni, e sceglie anche un rapporto con una regione vicina, un rapporto importante, per il Tenda e per i collegamenti turistici. Sono qui e sono convinto che Flavio Di Muro sia la scelta giusta per Ventimiglia".

All’incontro erano presenti i vertici di Forza Italia locali e provinciali: il commissario provinciale Simone Baggioli, il suo vice Marco Agosta, Gabriele Amarella responsabile provinciale degli Enti locali, Franco Ventrella segretario cittadino, e Milena Raco, responsabile cittadina di 'Azzurro donna'.