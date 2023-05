Sanremo: il Casinò assume, cerca figure professionali per una graduatoria di 'Impiegati di gioco'

Il Casinò di Sanremo ricerca, attraverso una selezione per esami, figure professionali per la redazione di una graduatoria per il ruolo di ‘Impiegato di gioco’ (7° livello CCL dipendenti Casinò di Sanremo – Ruolo Gioco).

La selezione, eventualmente preceduta da prova preselettiva, avverrà mediante una prova pratica ed orale a cura di una commissione esaminatrice. La candidatura, indirizzata a ‘Casinò di Sanremo S.p.A. – Area Risorse Umane’, dovrà pervenire, entro le 12 del 5 giugno, alla Segreteria Generale (Corso degli Inglesi 18, 18038 Sanremo), in busta chiusa recante la dicitura ‘Selezione 3/2023 Impiegato di gioco’. In alternativa, la domanda potrà essere trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo casinosanremo@legalmail.it, entro lo stesso termine

La selezione non costituisce concorso pubblico e sarà disciplinata dal bando, contenente ogni informazione ulteriore, scaricabile dal sito internet www.casinosanremo.it, nella sezione ‘Società Trasparente – Personale – Selezione del Personale Avvisi di selezione’, dove è reperibile la domanda di partecipazione.